10人涉理大外暴動兩人認罪還押候判　送貨員稱女兒僅一個月大申保釋被拒 (16:00)

男被告黃銘昊（16歲）和區海峰（21歲）承認於2019年11月18日，在佐敦加士居道與佐敦道之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。區海峰另否認管有金屬索帶，一項管有物品意圖作非法用途罪獲留法庭存檔。

兩人承認案情稱，案發當晚8時半，數千人在案發地點聚集，以磚塊、護欄等物堵路，警員到場警告示威者散去，並發射催淚彈，一度舉旗警告會開槍，示威者續投擲汽油彈，令路面着火及爆炸，對現場巿民及警員構成生命威脅。

警方在10時從各方掃蕩示威者，黃銘昊被截停時一度掙扎，終被制服在地。有警員目擊區海峰在防線後投擲汽油彈，他被截停時掙扎企圖逃走及毆打警員，警員使用警棍制服他，並發現他攜有金屬電線索帶。

另外6男2女被告包括張永尚（19歲）、林阡晴（23歲）、廖康良（20歲）、李屏樂（61歲）、易卓邦（26歲）、李家維（24歲）、朱偉雄（42歲）、潘永杰（20歲），則否認在同日同地參與暴動；其中廖康良另否認管有攻擊性武器或工具意圖作非法用途罪，李屏樂亦否認在公眾地方管有攻擊性武器罪。