詹培忠父子涉瞞亞洲資源「買殼」協議　控串謀欺詐4月再訊 (15:16)

首案3名被告為公司董事兼時任亞洲資源大股東董事詹培忠（75歲）、商人兼時任亞洲資源主席詹劍崙（52歲）及無業女子王蓓麗（65歲）；次案被告則為商人馬鐘鴻（48歲）。控方表示，事件涉及多個銀行帳戶及交易，需時調查和分析相關紀錄，以及索取稅務局文件和法律意見，或考慮是否加控罪名。辯方反對押後案件，指出廉署早於2016年起調查，不解何以未有索取相關文件。張官同意調查進度不理想，惟由於該些文件是關鍵，故批准控方申請押後案件。

詹培忠、詹劍崙及馬鐘鴻各被控兩項串謀欺詐罪，3人被指於2013年7月1日至2015年11月15日期間犯案。馬鐘鴻與王蓓麗各被控一項洗黑錢罪，被指於2013年10月24日至2014年1月24日期間犯案，涉款4200萬元。另涉非法入境的馬鐘鴻正在還押，今未有到庭應訊，而且沒有保釋申請；餘下3人准續保釋候訊。