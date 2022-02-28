新冠疫情｜增87患者離世 (16:44)

部分未滿65歲離世患者資料：

．58歲男子：院舍院友，2月25日因發燒及氣促到明愛醫院急症室求醫，經急救後入院，延至2月27日早上不治

．51歲男子：有長期病患，2月21日因氣促到明愛醫院急症室求診，醫護即時為其急救及插喉，並收入深切治療部，延至2月27日早上不治

．52歲女子：2月23日因頭暈及作嘔，到聯合醫院急症室求醫，電腦掃描顯示有腦出血，入院篩查發現染疫，延至2月27日下午不治

另因數據滯後，今日公布早前另有多37名患者死亡，年齡介乎37至105歲。李立業指出，一名37歲男病人本身居住院舍，有長期病患，因發燒及氣促被送入廣華醫院，至2月25日出院，其後病情反覆，2月26日再被送入急症室搶救，延至同日下午不治。

第五波疫情至今有636名患者在公院離世，疫情逾兩年至今則累計841名患者在公院不治。

衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，第五波疫情至今錄得636宗死亡個案，當中分析了442宗個案，年齡由11個月至104歲，絕大部分是長者，年齡中位數是84歲，有92%是超過60歲或以上長者，4宗涉及0至9歲兒童，死亡率是0.04%，另兩宗涉及10至19歲的個案中，死亡率是0.03%。

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