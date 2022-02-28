楊潤雄：學校不遲於3月17日起放假至復活節假期完結　續上課至8月12日 (14:13)

特首林鄭月娥早前宣布，全港幼稚園及中小學提前3、4月放暑假，教育局長楊潤雄今日（2月28日）宣布，由3月7日學校可開始放假直至復活節假期完結，然後上課至8月12日，其間容許學校彈性調動，可以不遲於3月17日開始放假，最後上課日最早可為8月2日。
楊潤雄亦表示，小五呈分試的成績資料遞交日期會延至8月，中一派位結果公布日期則延至7月26日。至於「中一入學前香港學科測驗」（Pre-S1），楊潤雄稱暫訂於8月初開考。
中學要待文憑試（DSE）主科考試完成後才恢復面授課堂，而較早開學的學校，例如幼稚園，本學年最後上課日可定於新學年開學前兩周。
教育局會為學校提供一筆過防疫津貼，撥款總額超過6200萬元，會按學校的類別及學生人數分發，學校可獲1.5萬元至3.75萬元津貼，每間特殊學校的宿舍部可獲4.5萬元至7.5萬元添置新型冠狀病毒防疫物資。
打針非上學條件
楊潤雄強調，當局至目前仍無打算將接種新冠疫苗成為學生上學、受教育的條件，但仍會有很多安排鼓勵學生打針。
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