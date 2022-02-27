新冠疫情｜袁國勇：長者幼童慢性病者倘未打針　家庭成員宜隔日快速抗原測試、在家戴口罩 (19:30)

袁國勇表示，Omicron變種病毒比季節性流感病毒略為嚴重，但遠不如Alpha和Delta變種病毒嚴重。未接種新冠疫苗的老人或幼兒，尤其患有慢性病的人，可能會死於感染。完成接種疫苗而沒有慢性病的成人和兒童，即使染疫，也只會出現輕微症狀或完全無症狀。至於未完成接種疫苗並患慢性病的成人及兒童，可能有更多症狀，而感染後結果將介乎上述兩者之間。

他認為，當務之急是讓所有符合條件的香港人盡快接種疫苗。市民外出時，應該戴雙層口罩，外層布口罩和內層外科口罩，以提高貼合性和過濾能力，並且應該遵守社交距離措施。

袁國勇建議，如果家中有未接種疫苗的幼兒、老人或慢性病患者，可嘗試為家庭內每名成員隔日進行快速抗原檢測，以防其中一人被感染，可以盡早隔離。但如無足夠的快速抗原檢測，可考慮即使在家也佩戴雙層口罩及盡量保持社交距離，以盡量減少未接種疫苗的幼兒、老人或慢性病患者接觸病毒量。近距離接觸，如接吻和說話，能感染幼兒。病毒能在幼兒中迅速生長，他們有小部分人的免疫系統會發生劇烈反應，其炎症可能非常嚴重，以至大腦迅速腫脹，導致致命的急性壞死性腦病。

新冠疫情 相關報道：

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY

增26026宗陽性見單日新高 第五波530間院舍爆疫

多83患者離世 年齡19至100歲