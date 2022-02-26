叙福樓集團全線分店下周停業　黃傑龍︰晚市堂食放寬無期　續有員工隔離影響營運 (20:05)

黃傑龍在社交網提到，新型冠狀病毒疫情由1月初開始，社交距離措施放寬無期，認為「營商環境惡化至實在無法經營」。

黃傑龍回覆時表示，原盼年初四及「疫苗通行證」實施後可恢復晚市堂食，但政府繼續收緊防疫措施，放寬無期，令生意大受打擊，加上近日疫情嚴峻，陸續有分店員工因染疫或為密切接觸者需隔離，長時間沒法上班，影響食肆正常營運，故決定停業。

他指出，復業日期視乎疫情何時受控，如全民檢測後個案數字或有回落，個別地區分店或可陸續重開。目前約有1000名員工受影響，停業期間員工放有薪假，但如果疫情持續，需長時間停業，則有可能需放無薪假。他稱，早前發放的第六輪防疫抗疫基金已不足以支撐業界繼續營運，盼政府盡快推出第七輪防疫抗疫基金。

敘福樓旗下餐廳品牌包括牛角、牛角Buffet、牛角次男坊、牛涮鍋、溫野菜、柳氏家、和平飯店及永華日常。

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