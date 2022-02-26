新冠疫情｜急症室迫爆病人貼地臥擔架　梁栢賢促即改出院標準【短片】 (11:33)

伊院急症室昨再擠滿病人，部分人看似躺在地上，實際因無病牀而要卧擔架。有伊院醫生稱「病人就嚟要瞓紙皮」，且急症室有22名醫護染疫，軟硬件均不足以應付大量患者，有護士嘆說「冇一日有好轉」。

明愛醫院急症室外昨再現一列病牀。醫管局員工陣線主席陳國誠稱，據他所知明愛急症室仍有大批病人，醫護又染疫缺人手，夜班約兩人照顧80名病人。他說連日多院均情況嚴重，憂同事健康未能應付，「唔知可以頂到幾耐」。

梁栢賢又稱，萬一有危急情況，走火通道阻塞，難以疏散病人，大大增加醫院災難風險，衛生當局要盡快修改出入院標準，讓醫管局可以靈活處理病人，否則更多重症病人失救，「政府將難辭其咎，如果將責任推給醫管局及前線醫護人員，情何以堪！」

港大醫學院院長梁卓偉認同中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨向本報的建議，即如增隔離設施速度遠不及確診量，出院條件應基於臨牀診斷，無病徵或臨牀已康復者可考慮出院，而不是基於Ct值。梁卓偉稱這是暫時唯一可行途徑，待疫情高峰過後，可再收緊出院準則，政策必須快速調整，才可走在急變的處境之前。

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