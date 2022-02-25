新冠疫情｜有律師稱「根本book唔到」入懲教院所作法律探訪 (22:28)

懲教署實施「鎖倉」，至下周日（27日）暫停安排在囚者前往法庭應訊，並延長暫停親友探訪服務的安排至下月6日。

有律師表示，他處理的一宗案件將步入答辯階段，惟當事人於大欖女懲教所還押，懲教署系統顯示無法預約探訪時段。他擔心案件拖延下去，會影響制定審訊策略，對當事人不公。他又指，法律界普遍願意配合懲教署的要求，「假設打夠三針先可以legal visit，為了當事人的利益著想，我再無奈都會打夠三針」。

另一名律師表示，等候近一星期才成功預約到赤柱監獄探訪當事人，希望「鎖倉」只是短期措施，「獄中最大盼望是何時上庭、何時出獄，案件（進度）卡在中間，被告不會好受」。

懲教署回覆本報查詢時表示，除在囚人士如確診或列為密切接觸者，署方會於下周一（28日）起逐步恢復押解在囚人士前往法庭應訊。另外，對於「鎖倉」安排會否影響在囚者的法律權益，署方表示，會因應個別院所疫情發展維持律師探訪安排。