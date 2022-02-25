新冠疫情｜港府：快速測試套裝取代強制檢測　初陽者可網上登記陽性結果 (20:14)

此外，快速測試呈陽性者過往需要再提交樣本（如深喉唾液樣本等），進行核酸檢測以確認結果。為免資源重疊及耽誤時間，政府計劃容許快速測試呈陽性者，透過網上系統直接登記陽性結果，而毋須經過核酸檢測確認，便可被直接視為陽性個案作後續跟進，以加快支援陽性個案者。相關安排及系統正在準備階段，詳情容後公布。

此外，現時由檢測營辦商進行的樣本檢測若呈現初步陽性，會交由衛生署公共衛生化驗服務處覆檢，以確認結果。為免資源重疊，政府即日起會減省衛生署公共衛生化驗服務處的覆檢程序，直至另行通告為止。現時已由檢測營辦商檢測為初步陽性的個案會立即獲後續跟進，而日後檢測營辦商的核酸檢測陽性個案將被直接視為確診。

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