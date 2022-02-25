新冠疫情｜港府：快速測試套裝取代強制檢測　初陽者可網上登記陽性結果 (20:14)

港府今晚（25日）宣布，針對傳染風險較高的地點（例如出現多個案例的樓宇、食肆等），政府會向相關者（如員工、居民等）派發新型冠狀病毒快速測試套裝，取代以往發出強制檢測公告的安排。換言之，相關者毋須再前往社區檢測中心或流動採樣站檢測，而可改為自行進行快速測試，原先已發出的強制檢測公告亦會取消。政府會繼續因應污水監測呈陽性結果向相關地區居民、清潔及物管員工派發快速測試套裝。
此外，快速測試呈陽性者過往需要再提交樣本（如深喉唾液樣本等），進行核酸檢測以確認結果。為免資源重疊及耽誤時間，政府計劃容許快速測試呈陽性者，透過網上系統直接登記陽性結果，而毋須經過核酸檢測確認，便可被直接視為陽性個案作後續跟進，以加快支援陽性個案者。相關安排及系統正在準備階段，詳情容後公布。
此外，現時由檢測營辦商進行的樣本檢測若呈現初步陽性，會交由衛生署公共衛生化驗服務處覆檢，以確認結果。為免資源重疊，政府即日起會減省衛生署公共衛生化驗服務處的覆檢程序，直至另行通告為止。現時已由檢測營辦商檢測為初步陽性的個案會立即獲後續跟進，而日後檢測營辦商的核酸檢測陽性個案將被直接視為確診。
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