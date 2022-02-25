「立場新聞」高層涉串謀煽動案轉介區院審理　被告因新冠檢測「鎖倉」未有出庭 (17:23)

「立場新聞」前署任總編輯林紹桐、前總編輯鍾沛權，以及「立場新聞」母公司被控一項「串謀發布及／或複製煽動刊物」罪，今（25日）在西九龍裁判法院再提堂。仍被還押的林紹桐和鍾沛權，因應懲教署「鎖倉」檢測未能應訊，母公司亦沒有代表到庭。控方稱已將出庭通知信件送遞被告，並申請將案件押後至4月13日，以待準備文件轉介區域法院審理，獲署理總裁判官羅德泉批准。
3名被告依次為Best Pencil（Hong Kong）Limited、報稱無業的鍾沛權（52歲）及報稱編輯的林紹桐（34歲）。控罪指稱，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及／或複製煽動刊物。
首被告「立場新聞」母公司Best Pencil（Hong Kong）Limited未有派代表到庭，控方指出它仍在公司註冊名單之上，而根據1月7日更新資料，林紹桐辭任公司秘書。警方按照公司地址查詢後，指出公司已向業主表示提前於本年4月退租，警方於本月兩度到訪上址時無人應門，故將出庭通知信放在鐵閘門口，同時經懲教署轉交信件予林紹桐和鍾沛權。
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