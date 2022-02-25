「黃店」老闆娘與胞弟涉阻差辦公上訴　上訴方稱查問不可能構成阻撓　官擇日宣判 (16:55)

兩名上訴人為魏偉才（25歲）及胞姊魏素香（36歲）。上訴方陳辭指出，當晚防暴警員稱有人在馬路上「跳舞」遂展開驅散，及後發現兩人、即案中另外兩名被控以非法集結罪的被告身在餐廳「東屋台」內，警長趙文龍上前向門外的魏偉才及魏素香發警告。警長出庭供稱曾引述法例，並交代因懷疑店內有早前參與非法集結者，需入內調查，否則對二人控以阻差辦公罪名，然而此說與片段不符，因片段聽到警長高叫「逃犯喺入面，行開，否則告你阻差辦公」；而片中亦聽到警長以粗言辱罵上訴人，警長卻在庭上否認，可見其證供並不可信。

上訴方指稱，魏素香聞言後曾問「點解無啦啦警告我」，又要求對方出示委任證，未幾女警叫魏素香「除口罩」，焦點已轉至口罩上，二人不久被制服。上訴方認為警方未詳細解釋為何要入店內，市民有權問清楚，有關查問不可能構成法律上的「阻撓」。

律政司一方表示，警告內容包含「有逃犯」及「阻差辦公」已相當清晰明確，然而上訴人仍處處刁難警方，屬蓄意阻撓警方。