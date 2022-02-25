建築設計師涉管有喉釘汽油　辯稱物品屬友人僅代為丟棄 (14:31)

經修訂控罪後，被告梁漢滔（28歲）被指稱於2020年5月28日，在銅鑼灣利園山道鳳鳴大廈，管有40個膠喉管連鐵釘、一支黑色噴漆、一把鉗及3樽汽油；他另被指稱在大廈酒店3號房內管有13個未開封而載有伏特加的玻璃樽及一個空玻璃樽。

控方早前指稱，被告以房內的酒樽製造汽油彈，辯方質疑開案陳辭並無提及此事，認為被告涉攜物品和房內物品應以不同控罪處理。控方開案陳辭補充指出，根據常識及環境證供，相信房內的14個玻璃樽為製造汽油彈的元素。

被告自辯時表示，他於銅鑼灣上班，事前他數次為租住酒店的兩名朋友送藥物和食物，並於案發當日到酒店，歸還衣服予其中名叫Billy的男子。控方盤問下，被告稱隱約見到房間地上的背囊裏面有一包鐵釘，牀上亦有噴漆等物品。

由於Billy曾告知被告，Billy因示威事件被捕和正在保釋，被告不相信Billy所稱背囊內是行山用品，他感害怕和擔心那是示威用品，故沒打開檢查就把它取走，重申只想丟棄它。被告續指出，他和Billy雖然屬泛泛之交，但有責任告訴他「咩係啱同錯」。被告否認清楚背囊內有何物品，亦不同意用作損壞財產。