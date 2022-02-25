茶品店兩負責人涉煽動案提堂　24歲被告高燒缺席　兩人遭拒保釋押後訊 (15:09)

旺角一間茶品店的兩名女負責人，涉透過社交媒體發布包括煽惑他人違反防疫規例的帖文被捕。警方國安處落案起訴兩人一項「作出具煽動意圖的作為」罪，案件今（25日）於西九龍裁判法院首次提堂。24歲首被告因高燒缺席，由律師代為申請保釋。署理總裁判官羅德泉認為未能信納被告不會作危害國家安全行為，拒絕她保釋，押後3月3日再訊，待被告親自到庭；21歲次被告的代表大律師則未趕及上午出庭，羅官押後案件下午再續，又斥辯方「如果嚟唔切，就唔應該接單案件」。
被告依次為侯穎欣（24歲）及林宛宜（21歲），控罪書上沒有報稱職業，據悉兩人為《初凝．芝茶》茶品店的負責人。兩人被控於2020年10月1日至2022年2月17日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在facebook及Instagram發布陳述和海報，具意圖引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛、引起香港居民間的不滿或離叛，以及慫使他人不守法或不服從合法命令。
法庭延至下午處理次被告提訊，她暫毋須答辯，案件押後至4月21日再訊，待警方進一步調查兩名被告的手機，以及店舖的閉路電視片段，以檢視有否其他人牽涉本案。羅官聽畢雙方陳辭後，同樣未能信納次被告不會作出危害國家安全的行為，遂拒絕讓她保釋，她放棄8日保釋覆核權利。羅官又斥，其代表大律師導致早上「開唔到庭」，不願見到再有類似事情耽誤各方。
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