茶品店兩負責人涉煽動案提堂　24歲被告高燒缺席　兩人遭拒保釋押後訊 (15:09)

被告依次為侯穎欣（24歲）及林宛宜（21歲），控罪書上沒有報稱職業，據悉兩人為《初凝．芝茶》茶品店的負責人。兩人被控於2020年10月1日至2022年2月17日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在facebook及Instagram發布陳述和海報，具意圖引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛、引起香港居民間的不滿或離叛，以及慫使他人不守法或不服從合法命令。

法庭延至下午處理次被告提訊，她暫毋須答辯，案件押後至4月21日再訊，待警方進一步調查兩名被告的手機，以及店舖的閉路電視片段，以檢視有否其他人牽涉本案。羅官聽畢雙方陳辭後，同樣未能信納次被告不會作出危害國家安全的行為，遂拒絕讓她保釋，她放棄8日保釋覆核權利。羅官又斥，其代表大律師導致早上「開唔到庭」，不願見到再有類似事情耽誤各方。