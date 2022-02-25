34歲地產經紀管有索帶判囚　獲終院批上訴許可6月16日審理 (13:51)

案件由終審法院常任法官李義、林文瀚審理，常任法官霍兆剛則以視像會議參與聆訊。申請人為陳俊傑，申請方代表為大律師關文渭；答辯方代表則為署理副刑事檢控專員周天行。

申請方陳辭時稱，《簡易程序治罪條例》17條文列出「任何人管有任何腕銬或其他為束縛人身而製造的工具或物件，或管有任何手銬、指銬、攻擊性武器、撬棍、撬鎖工具、百合匙或其他適合作非法用途的工具」，但條文的中英文文本有差異，上訴庭則採納中文文本為正確解讀，並把上述工具分為4類：束縛人身（手銬和指銬）、傷害人身（攻擊性武器）和非法進入（撬棍、撬鎖工具和百合匙），及把「任何其他適合作非法用途的工具」視作第4類。

申請方則稱，「其他適合作非法用途的工具」應歸類為百合匙，認為條文只涉及3類工具。申請方續稱，面對文本差異，法庭應受限於《釋義及通則條例》第10B條；且上訴庭沒有就4類劃分作出任何規範，令條文覆蓋範圍太廣泛。申請方又稱，律師提供法律意見，或因為文本差異出現不同詮釋，對被告造成不公。

李官問及答辯方，若以3類工具劃分，會如何界定膠索帶的類別，答辯方則認為可理解為束縛人身的工具。答辯方則稱，不反對釐清有關法律爭議，但不認同本案涉及嚴重不公。