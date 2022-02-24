新冠疫情｜外傭母嬰伊院外等逾一日始入院 (21:00)

唐曉昕引述該外傭表示，她本周一感不適，自行進行快速檢測，結果陽性，由於她餵哺母乳，擔心影響嬰兒，故嘗試致電衛生防護中心，但一直無人接聽，她昨午召救護車入院。母女被安排在醫院外等候，天氣寒冷且有雨，其嬰兒背袋被淋濕，且她沒被安排食物，前日下午至昨日一直餓著肚子。直到昨日下午，母親始有核酸檢測陽性結果，本來她被要求離開醫院，但晚上7時，其女兒核酸檢測同樣陽性，二人才被安排入院。

唐曉昕說，外勞事工中心目前正在協助超過20個外傭，讓他們暫時住在收容外傭婦女的臨時庇護中心「白恩逢之家」，當中9人初步陽性，其他為密切接觸者，暫時陰性的個案。另外，中心平均每日為超過30個快速測試陽性或初步陽性的外傭提供協助。她指，目前中心缺乏消毒搓手液、即食食品等，呼籲市民捐助（https://donorbox.org/help-abandoned-domestic-workers）。

伊利沙伯醫院發言人的回覆沒提及上述個案，只稱該院急症室近日有大量病人求診，嚴重超出負荷，當中大部分病人是年紀較大或身體狀況較差的長者，求診病人需要等候較長時間。醫院會優先處理和照顧風險較高、病情較嚴重的病人。