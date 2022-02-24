新冠疫情｜葵青康健中心月底可接種復必泰　部分員工染疫 (22:51)

一名於葵青地區康健中心主中心工作的員工向本報表示，本月14日一名曾到中心做復康治療的市民，及後證實對新冠病毒呈陽性，該市民主動致電通知中心，部分曾與該名市民密切接觸的員工15日到社區檢測中心檢驗，期間留家等候結果，直至20日，其中一名員工接獲通知初步陽性的短訊。他指，主中心恆常約有50多名員工，據他了解，由14日至今，共有3名員工在社區中心檢測結果呈陽性，另有4名員工快速測試檢測呈陽性。

該員工反映，中心管理層未有公布員工染疫情况，又指中心所在的九龍貿易中心第二座30樓，每小時換氣只有2.5次，認為不適合改作接種中心，直至今日（24）下午，除了中心的護士外，其他員工仍不清楚改作疫苗接種中心的具體安排，質疑管理層硬件、配套均未預備好就貿然改作接種中心。

周奕希回應指，得知中心一名兼職員工證實確診，曾於月中為一名及後證實染疫的患者做復康治療，但不知具體傳播途徑，另有一名員工快速測試呈陽性，至於其他員工有否染疫，他說，若員工沒上班、沒提交資料，或要待他們接獲正式確診通知或重新上班後才得知，現時並不清楚，但中心已進行消毒。至於改作疫苗接種中心，他指，預料每日接種700至800劑，除了中心原有員工，期望額外聘請約5名護士協助，亦會在場內添加空氣清新機及過濾器。