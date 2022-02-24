新冠疫情｜葵青康健中心月底可接種復必泰　部分員工染疫 (22:51)

食物及衛生局公布，葵青地區康健中心下周一（28日）起提供接種復必泰新冠疫苗，市民明日（25日）上午9時起可到疫苗接種計劃專題網站預約。但有葵青地區康健中心的員工反映，該中心由本月14日起有3名員工對新冠病毒呈初步陽性或確診，另有4名員工快速測試呈陽性，最早確診的員工曾接觸曾到中心做復康治療、及後確診的患者，懷疑中心內有傳播鏈。營運葵青地區康健中心的葵青安全社區健康城市協會主席周奕希確認有中心一名兼職員工對新冠病毒呈陽性，但不其他員工是否受感染。
一名於葵青地區康健中心主中心工作的員工向本報表示，本月14日一名曾到中心做復康治療的市民，及後證實對新冠病毒呈陽性，該市民主動致電通知中心，部分曾與該名市民密切接觸的員工15日到社區檢測中心檢驗，期間留家等候結果，直至20日，其中一名員工接獲通知初步陽性的短訊。他指，主中心恆常約有50多名員工，據他了解，由14日至今，共有3名員工在社區中心檢測結果呈陽性，另有4名員工快速測試檢測呈陽性。
該員工反映，中心管理層未有公布員工染疫情况，又指中心所在的九龍貿易中心第二座30樓，每小時換氣只有2.5次，認為不適合改作接種中心，直至今日（24）下午，除了中心的護士外，其他員工仍不清楚改作疫苗接種中心的具體安排，質疑管理層硬件、配套均未預備好就貿然改作接種中心。
周奕希回應指，得知中心一名兼職員工證實確診，曾於月中為一名及後證實染疫的患者做復康治療，但不知具體傳播途徑，另有一名員工快速測試呈陽性，至於其他員工有否染疫，他說，若員工沒上班、沒提交資料，或要待他們接獲正式確診通知或重新上班後才得知，現時並不清楚，但中心已進行消毒。至於改作疫苗接種中心，他指，預料每日接種700至800劑，除了中心原有員工，期望額外聘請約5名護士協助，亦會在場內添加空氣清新機及過濾器。