已婚男教師與未成年女生非法性交罪成候判　官斥被告說謊開脫罪名 (19:09)

被告L.H.M.（現年35歲）案發時為事主X的班主任和中文教師，他被控於2020年6月20日至9月某日期間，6次在粉嶺聯捷街榮輝中心一單位猥褻侵犯15歲女童X ，以及於同年10月12日與16歲以下的女童X性交。辯方庭上提出，X的家長向校方施壓，令被告邀請前同事撰寫求情信時有困難。

游官裁決時指出，若X如辯方所說是討厭被告，她可表示反對被告的行為，以加重其罪責，但她沒這樣做，反而曾隱瞞被告身分，可見與她對被告有好感及想保護對方的想法脗合。游官指出，X在既抗拒又喜歡之下，在被告家中容許他接觸其身體，當時15歲的她更受情緒困擾自殘，而擔任教職員9年的被告沒臨崖勒馬，是令事件由不道德變成不合法。

被告早前作供指出，事前獲X告知她已年滿16歲，他只承認其中三次在住所內與X親吻擁抱，但沒有與X性交，他形容自己軟弱，未有跟X斷絕來往。游官指出，被告對如何得悉班上女生平均年齡，先後更改口供，游官斥被告說謊，他亦沒理由單憑X一句話做出影響一生的事情；相反X作供合乎情理，她鉅細無遺地憶述性交經過。