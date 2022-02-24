新冠疫情｜港大推算疫情3月首兩周達高峰　梁卓偉：過後為全民檢測好時機 (19:55)

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今日（24日）表示，本港已錯失在第五波新型冠狀病毒疫情初期便進行全民檢測的好時機，現時下個最佳時機為疫情高峰期後，而根據港大的數學模型估算，本港疫情將在3月頭兩個星期達高峰期，並在4月底退卻。
梁卓偉表示，政府在推行全民檢測前要考慮硬件問題，如未能確保有足夠隔離設施，以及在家等候隔離的人有足夠支援，不應推行全民檢測，而目前本港進行檢測的最佳時機為高峰期後，屆時將有助疫情進一步減退。
梁卓偉：港風險不低於熔斷航班9國 倡趁機讓滯留港人回港
政府早前延長9個國家的航班熔斷機制至4月20日，梁卓偉認為，現時本港疫情風險不會低於9個國家的內在風險，從公共衛生角度而言看不到有好理由不讓滯留海外港人回港，而這批人如登機及抵港後檢測陰性、並檢疫兩周，風險會比住港市民更低，不會改變本土疫情風險，故建議政府應趁此機會讓滯留港人回港。
他指出，如待第五波疫情退卻，本港近乎清零時才開放航班來港，相信屆時輸入個案風險會更大。
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