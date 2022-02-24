新冠疫情｜港大推算疫情3月首兩周達高峰　梁卓偉：過後為全民檢測好時機 (19:55)

梁卓偉表示，政府在推行全民檢測前要考慮硬件問題，如未能確保有足夠隔離設施，以及在家等候隔離的人有足夠支援，不應推行全民檢測，而目前本港進行檢測的最佳時機為高峰期後，屆時將有助疫情進一步減退。

梁卓偉：港風險不低於熔斷航班9國 倡趁機讓滯留港人回港

政府早前延長9個國家的航班熔斷機制至4月20日，梁卓偉認為，現時本港疫情風險不會低於9個國家的內在風險，從公共衛生角度而言看不到有好理由不讓滯留海外港人回港，而這批人如登機及抵港後檢測陰性、並檢疫兩周，風險會比住港市民更低，不會改變本土疫情風險，故建議政府應趁此機會讓滯留港人回港。

他指出，如待第五波疫情退卻，本港近乎清零時才開放航班來港，相信屆時輸入個案風險會更大。

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