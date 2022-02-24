新冠疫情｜1668員工染疫　醫管局更新指引：染疫員工第七天快測陰性可復工　工會憂增傳染及法律風險 (17:12)

醫管局總行政經理劉家獻今日（24日）在疫情記者會表示，至今有1668名醫管局員工感染新型冠狀病毒。局方昨（23日）發出新指引，稱為平衡員工健康以及病人服務的運作需要，職員若新冠檢測陽性或列為密切接觸者，在第七日快速抗原測試陰性後可上班。醫管局員工陣線主席陳國誠質疑為何一般人家居檢疫或隔離要14日，但醫管局可規定員工7日已足夠，擔心同事復工會否傳染他人；又指出衛生防護中心的檢疫令具法律效力，質疑同事若7日已復工是否違法。本報正就傳染風險及檢疫令法律問題，向醫管局及衛生防護中心查詢。
有數日前染疫的公立醫院護士表示對指引感到無所適從，指出早前已接到通知近日會被送往隔離設施，「𠵱家真係唔知去唔去好，去咗又趕唔到7日出嚟返工，唔去又驚會犯法」，該護士曾致電醫院人事部查詢檢疫令法律問題，但沒人可以解答；又質疑當局憑何更新指引，「本身醫護已經飯都無得食、水都無得飲，捱病咗仲要比常人快啲好返」。
劉家獻稱除染疫醫管局員工外，亦有部分員工因家人驗出陽性而被列密切接觸者，影響醫療系統前線人手，局方在平衡感染風險和醫院運作後，在「非常時期」希望透過有關安排，提供必要醫療服務。
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