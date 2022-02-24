新冠疫情｜多50染疫者離世 (16:47)

另外，由於數據滯後，今日再公布多17名新冠患者於2月21至21日在公立醫院離世，年齡介乎68至93歲。

第五波疫情至今有225名新冠患者在公立醫院離世，大部分是長者；疫情逾兩年來累計460名患者在公院不治。

過去一日新增50名離世患者詳情：

．其中6人已接種兩劑新冠疫苗、兩人曾打一針

．其中5名患者是60歲或以下，31人是80歲或以上

．60歲或以下離世患者資料：

*52歲男子：老人院院友，2018年腦內出血，曾接受手術，之後行動不便、無法溝通

*53歲男子：患癌症並已擴散到不同器官

*56歲男子：院舍院友，有腦退化症，入院前情況已較差

*58歲男子：患類風濕關節炎，因要服藥導致免疫力低；數年前曾中風

*60歲女子：有腦腫瘤並正接受化療，較易受感染

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