新冠疫情｜多50染疫者離世 (16:47)

醫管局總行政經理劉家獻今午（24日）在新型冠狀病毒疫情記者會宣布，過去一日再有50名新冠患者在公立醫院不治，患者年齡介乎52至97歲。
另外，由於數據滯後，今日再公布多17名新冠患者於2月21至21日在公立醫院離世，年齡介乎68至93歲。
第五波疫情至今有225名新冠患者在公立醫院離世，大部分是長者；疫情逾兩年來累計460名患者在公院不治。
過去一日新增50名離世患者詳情：
．其中6人已接種兩劑新冠疫苗、兩人曾打一針
．其中5名患者是60歲或以下，31人是80歲或以上
．60歲或以下離世患者資料：
*52歲男子：老人院院友，2018年腦內出血，曾接受手術，之後行動不便、無法溝通
*53歲男子：患癌症並已擴散到不同器官
*56歲男子：院舍院友，有腦退化症，入院前情況已較差
*58歲男子：患類風濕關節炎，因要服藥導致免疫力低；數年前曾中風
*60歲女子：有腦腫瘤並正接受化療，較易受感染
新冠疫情 相關報道：
新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY
醫管局染疫員工第七日快測陰性可開工 何栢良：有科學證據不會影響病人
長沙灣麗翠苑麗棠閣完成強檢 揭105初步陽性及一宗檢測結果不確定
相關字詞﹕新冠疫情 醫管局 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介