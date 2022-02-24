許智峯涉誤導警會回港應訊　控藐視法庭受審缺席聆訊　官押後裁決 (14:55)

律政司對許智峯作出的指控涉4案，包括他連同時任立法會議員林卓廷等3人被指控在2019年7月光復屯門遊行當日，要求一名市民刪去手機內拍到示威者的片段及照片，因而被控企圖妨礙司法公正的案件，以及3宗民主派議會藐視案。

許智峯今未有到庭，律政司一方指出，警方於2021年10月22日向許智峯發電郵請他於今年1月31日就本案出庭，翌日他亦在其facebook專頁上發帖文提到此事。至本月初，他在facebook專頁再次發帖文透露本案押後原因，顯然他十分了解本案的進度。

律政司一方指稱，許智峯在丹麥政客協助下編造虛假的外訪行程，令法庭於2020年11月批准他到丹麥進行公務外訪，他當時向警方表示將於同年12月4日回港，然而許智峯在12月3日在社交媒體上正式宣布流亡海外，可見他在離港前向警方提供錯誤或誤導資訊。此外，許智峯離港前已為家人訂購前往英國的單程機票，早有計劃安排全家離港。而他身負的4宗刑事案中，至今僅得一宗已排期審訊，其行為對法庭程序造成阻礙，綜合上述已足以證明許智峯的行為構成藐視法庭。

相關報道︰許智峯被加控4項藐視法庭罪 「藐視不義法庭無愧疚」（2021年10月24日）