許智峯涉誤導警會回港應訊　控藐視法庭受審缺席聆訊　官押後裁決 (14:55)

前年年底赴丹麥後宣布流亡的立法會前議員許智峯，去年被律政司控以4項刑事藐視法庭罪，指控他涉在離港前向警方提供錯誤信息，讓警方相信他會回港應訊，另亦涉違反保釋條件缺席聆訊，案件今（24日）在高等法院審理。許智峯缺席聆訊，亦無律師代表到庭。律政司一方強調許智峯早有計劃離港，阻礙其身負案件的法庭程序，更誤導警方稱會回港應訊，行為已構成藐視法庭。法官陳慶偉聽畢陳辭後，將擇日頒下判辭。
律政司對許智峯作出的指控涉4案，包括他連同時任立法會議員林卓廷等3人被指控在2019年7月光復屯門遊行當日，要求一名市民刪去手機內拍到示威者的片段及照片，因而被控企圖妨礙司法公正的案件，以及3宗民主派議會藐視案。
許智峯今未有到庭，律政司一方指出，警方於2021年10月22日向許智峯發電郵請他於今年1月31日就本案出庭，翌日他亦在其facebook專頁上發帖文提到此事。至本月初，他在facebook專頁再次發帖文透露本案押後原因，顯然他十分了解本案的進度。
律政司一方指稱，許智峯在丹麥政客協助下編造虛假的外訪行程，令法庭於2020年11月批准他到丹麥進行公務外訪，他當時向警方表示將於同年12月4日回港，然而許智峯在12月3日在社交媒體上正式宣布流亡海外，可見他在離港前向警方提供錯誤或誤導資訊。此外，許智峯離港前已為家人訂購前往英國的單程機票，早有計劃安排全家離港。而他身負的4宗刑事案中，至今僅得一宗已排期審訊，其行為對法庭程序造成阻礙，綜合上述已足以證明許智峯的行為構成藐視法庭。