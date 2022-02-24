民主黨盧俊宇否認誤導警員　辯方：即使帖文不屬實不代表曾向警撒謊 (15:31)

被告盧俊宇（39歲）涉於2020年11月21日在facebook發帖文稱，當晚8時許協助被捕巿民時，遭警員反手捉緊及帶返警署。帖文及後刪除，警方亦反駁事件不屬實。盧俊宇被指在11月23日，向屯門警署警民關係組的警長文嘉明談及11月21日遭警方截查，被控提供虛假資料，意圖及故意誤導文嘉明，意圖拖延或妨礙達至公正目的。

警長文嘉明在庭上供稱，11月23日下午4時許，他到被告位於美樂花園的議員辦事處，詢問11月21日被告稱遭截查的事件，被告表示當日在元朗警署附近聲援兩名遭截停搜查的巿民，並稱當時情況混亂，不記得在場警員的編號，亦不欲再討論事件。文嘉明同意辯方所指出，兩人曾談及違泊等社區問題，但否認不曾談論截查一事。

文嘉明作供後，法庭裁定案件表證成立。辯方作結案陳辭指出，被告沒向文嘉明指明11月21日晚何時聲援巿民，即使控方證明被告在帖文指稱遭截查的時間是晚上8時許、並身處旺角一間酒樓，仍未能證明被告不曾在當晚6時曾聲援巿民，以及他必然向警長撒謊。辯方強調，文嘉明供稱不曾向被告展示或提及其帖文，即使帖文內容並非事實，亦不代表他必然向文嘉明撒謊。