新冠疫情｜醫管局染疫員工第七日快測陰性可開工　何栢良：有科學證據不會影響病人 (15:13)

何栢良指出，一般市民目前仍需跟隨政府安排，家居隔離者需要等14日後檢測陰性才可自由出入，曾經去過隔離設施的患者則是「7+7」。他認為，檢測陽性的醫護縮短至7日後快速檢測陰性便可上班的安排，將來或會推展到社區的人，是一個「好發展」。

何栢良說，社區新冠病毒活躍，普通科門診、急症室及入院篩查檢測陽性比率都很高，例如急症室有病徵的人超過一半新冠快速檢測陽性、入院篩查也有超過2%；如果計算醫護，每日院內檢測陽性有100多、200人，反映醫院內有一定風險。

他又指出，昨日起瑪麗醫院推出新措施，安排疫苗接種隊上病房為未完成接種3針新冠疫苗的病人接種，當中病人可選擇復必泰疫苗。他稱做法值得表揚。

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