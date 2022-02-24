新冠疫情｜醫管局染疫員工第七日快測陰性可開工　何栢良：有科學證據不會影響病人 (15:13)

醫管局昨（23日）公布，累計有約1200名員工確診感染新型冠狀病毒。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今（24日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，染疫醫管局人員幾乎100%已完成接種疫苗，康復時間可以很快。醫管局昨起更新指引，如果有職員檢測陽性，在第七日快速抗原測試陰性後便可回病房工作，何栢良稱市民毋須擔心，「這個有科學證據，證明不會影響病人」，形容是合適安排，對於紓緩人手肯定有幫助。
何栢良指出，一般市民目前仍需跟隨政府安排，家居隔離者需要等14日後檢測陰性才可自由出入，曾經去過隔離設施的患者則是「7+7」。他認為，檢測陽性的醫護縮短至7日後快速檢測陰性便可上班的安排，將來或會推展到社區的人，是一個「好發展」。
何栢良說，社區新冠病毒活躍，普通科門診、急症室及入院篩查檢測陽性比率都很高，例如急症室有病徵的人超過一半新冠快速檢測陽性、入院篩查也有超過2%；如果計算醫護，每日院內檢測陽性有100多、200人，反映醫院內有一定風險。
他又指出，昨日起瑪麗醫院推出新措施，安排疫苗接種隊上病房為未完成接種3針新冠疫苗的病人接種，當中病人可選擇復必泰疫苗。他稱做法值得表揚。
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