夏寶龍在深主持第五次援港協調會 (00:23)

根據中通社稿，引述會議認為，專班各工作組在短短一周時間，按照中央決策部署、在組織專家指導防控、建設隔離設施、保障醫療和生活物資供應等方面做了大量紮實有效的工作，為支持特區政府和香港社會各界抗擊疫情發揮了重要作用。

中通社引述夏寶龍表示，對防控香港的疫情既要充滿信心，又要更紮實科學地做好援助工作，專班各參戰單位必須保持昂揚鬥志，加強團結協作，「全力抓好援港抗疫各項工作落實，近期要加快推進方艙醫院和應急醫院建設，協助特區政府做好開展全民核酸檢測各項準備工作，以工作實效全力支持香港特區政府履行好主體責任」。

香港中聯辦副主任陳冬昨日到援港內地專家組和醫療隊在香港的住處，探望援港內地醫學專家和醫療隊代表，並與他們座談。

陳冬轉達了夏寶龍和中聯辦主任駱惠寧對他們的問候，感謝內地專家組和醫療隊在香港抗疫形勢嚴峻之時馳援香港，無私奉獻，讓香港市民感受到祖國永遠是香港的堅強靠山。