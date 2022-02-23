財政預算案｜教師流失率升　政府消息：學校運作正常　人口降教師需求減 (18:29)

財政預算案公布，正檢討毅進文憑課程資助計劃，2023/24學年起將計劃恆常化，涉每年撥款8000萬元，可供共7000個學額，與現時相若。政府消息人士稱，現時毅進課程與中學文憑試（DSE）課程掛勾，600學習時數涵蓋4個核心科目（中英數、通識）及人際傳意，不過，早前已改革通識教育科及改為「半科」，故毅進課程有關內容相應減半，而騰出的學習時數可做更多職業導向課程，又稱正與業界討論，料今年完成檢討，年中於立法會講解更新的詳情。

預算案亦提出，為2023年文憑試考生代繳考試費，料惠及4.35萬名考生，涉開支1.49億元。有關措施已是第5年推行，被問未來會否恆常化，政府消息人士稱，考試費經用者自付原則釐訂，考生需負責一部分費用，而清貧或綜援者一直有其他獲津貼的途徑，又稱目前新冠疫情政府開支大，要每年審慎及檢討，再決定是否推行措施。

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