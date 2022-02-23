醫生涉發布女子裸照淫褻片　辯方反對呈事主丈夫截圖錄影作證據 (18:09)

法庭聽取兩名控方專家證人後，裁定特別事項表證成立。辯方明日（24日）將傳召專家證人，控辯雙方亦會作陳辭。

網絡罪案調查科警長黎家柏供稱，使用者需使用手機號碼創立Telegram戶口，若在手機通訊錄儲存該使用者的號碼，Telegram上會顯示其通訊錄的名字。黎家柏又稱，若用戶使用其他手機再登入帳戶，他創戶的電話或Telegram會收到短訊的驗證碼，以確認他是否帳戶的使用者。

港大計算機科學系副教授鄒錦沛則供稱，Telegram在IOS系統上架，必須設立色情內容的審查，惟使用者可以下載其他程式，如Revgram繞過限制，便可瀏覽色情群組。

裁判官溫紹明聽取控方主問時，稱控方已呈上專家的報告，毋須花過長時間提問，溫官一度稱「差啲以為寫個App出嚟」。辯方盤問鄒錦沛時問及，他有否研究涉案的截圖遭修改；惟溫官質疑，控辯雙方的專家報告只是講述Telegram的操作，而非截圖有否被修改，質疑控辯雙方沒有處理爭議點，以及浪費過多時間作不必要的提問。