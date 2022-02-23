電影學生否認暴動　自辯為拍攝畢業功課到案發地點 (17:14)

案發時在知專設計學院修讀電影的被告羅漢銘（22歲）供稱，同日曾到深水埗拍攝，但警方發射催淚彈推進後，他改往尖沙嘴。羅漢銘於美麗華廣場外見到有人聚集及使用雷射筆，他拍攝十多分鐘後吸入催淚煙，遂到附近休憩處洗眼，其間發現遺失記憶卡，他戴上一隻拾到的防割手套翻查垃圾桶，手套被警方檢取為證物。

當時彌敦道形勢嘈吵緊張，他跟隨人群走時，被一名速龍警員拉着右臂和背囊，再遭對方壓在地上、無法呼吸。羅漢銘被捕後，身旁放了一個內有催淚彈殼的防水袋，他向警方表示該袋不屬於他。惟警方沒有理會，更稱「你唔好玩嘢」，他亦看不見警方搜查物品過程。

羅漢銘提及較早時曾經三次到示威現場，包括於同年6月16日參與和平示威。暫委法官王詩麗問他，若非為了交功課，是否不會在6月至8月到示威現場拍攝，羅漢銘表示同意。