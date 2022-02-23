新冠疫情｜再有24新冠患者離世　無打針死亡率高有打針17倍 (17:21)

另外，有約20名公立醫院病人經入院篩查發現新冠初步陽性，43名同房病人列密切接觸者。第五波疫情至今累計約1200名醫管局員工染疫。

過去24小時離世24名患者詳情：

．其中21人年逾65歲，當中6人已接種兩劑新冠疫苗、一人已打一針；21人當中15人來自院舍

．餘下3名較年輕患者分別52、58及59歲，均有長期病患，其中一人曾接種新冠疫苗

．52歲患者本身有糖尿病及慢性腎衰竭，入院時血糖低

．58歲患者是老人院院友，曾中風並患慢性肝病、肝硬化

．59歲患者有糖尿病，惟自2016年起無覆診，入院時血糖極高

第五波疫情至今累計188名患者在公立醫院不治。首102宗死亡個案當中，7人曾接種兩劑新冠疫苗，其餘未完成接種或從沒接種。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，無打針患者的死亡率是0.54%，有打針的死亡率是0.03%，兩者相差18倍。逾80歲長者有打針及無打針的死亡率則相差4倍。

張竹君又稱，在前幾波疫情中小童染疫的數字低很多，而且沒有死亡個案，呼籲家長要盡量為兒童安排接種，並且減少帶兒童外出。

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