疫苗通行證｜七旬婆婆為入商場買餸打針　商戶憂生意額大跌 (17:45)

70歲潘婆婆去年已打了兩針復必泰疫苗，亦已找議員幫忙將針卡加入安心出行程式，但她稱「去食店又要嘟，入超市望下嘢又要嘟，我又揪住嘢，好麻煩」。她稱，最擔心「嘟」漏會被罰款。

75歲李婆婆稱，研究了兩日，又致電問兒子，才成功在安心出行加入針卡，但為免不懂得出示針卡而隨身攜帶針卡影印本。她的丈夫同樣70多歲，稱現因疫情4日才出街一次買餸。

石籬商場寢室用品店的店員蔡小姐嘆道，農曆新年後商場人流已減半，實施疫苗通行證後預料生意額將大跌三分之二，「𠵱家啲人放工都返屋企，少行街，聽日我估大家直情免得過都唔入商場」。她愈說愈激動，哭稱自從大年初一後已無見過家人，怕自己店員的工作會無意中染疫及傳染家人，本月16日打第一針新冠疫苗亦只為「應酬」政府。她認為，即使有安心出行、疫苗通行證亦無助抗疫，「香港人好慘，我50幾歲未試過壓到無氣唞，政府每日煩住、『虐待』市民」。她並稱，政府再推出消費券亦「無用」，倒不如派錢，讓市民交租、交水電費。

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