財政預算案｜被問參選特首　陳茂波：集中精神抗疫　「飲太多水」記者會一度走開 (20:31)

陳茂波：最重要把握好民情社會痛點

陳茂波在晚上的財政預算案論壇再被問到會否在新一屆政府工作，他先表示今屆政府遇到很多挑戰，其任內出現歷史上最高的盈餘及赤字，這數年的體驗「最重要、亦要做得最細心的是如何把握好民情」，以及社會的需要和痛點，盡政府能力兼顧及平衡。他及後再被問會否連任時稱，這段時間與政府團隊全力以赴，第一是抗擊疫情及做好資源配套，第二是做好財政預算案。

陳茂波在下午的記者會期間一度離場，他事後稱「剛才唔好意思走開咗，未落嚟之前、做完之前嗰節目飲得太多水，所以真係唔好意思、對唔住」。

另外，政府於2020年12月撥出80億元作維護國家安全，政府最新財務報表中並無披露過去一年的使用開支。陳茂波解釋，由於國家安全高度敏感，先前已經就這方面向立法會提供文件，並說這處理與其他先進國家類同。

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