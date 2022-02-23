財政預算案｜撥19億元加強院舍服務　古洞北設7間合約院舍 (13:26)

財政司長陳茂波今日（23日）發表財政預算案，宣布撥款19億元，加強社區和院舍照顧服務及社工服務，支援長者、殘疾人士及兒童。政府亦會在即將落成的古洞北新發展區福利服務綜合大樓，設立7間合約院舍；在粉嶺皇后山發展項目新增一間合約院舍，以及在屯門第54區增設長者鄰舍中心、特殊幼兒中心和早期教育及訓練中心。
陳茂波亦稱，會恆常化三個試驗計劃，即「安老院舍外展專業服務試驗計劃」、「長者院舍住宿照顧服務券試驗計劃」及「私營殘疾人士院舍專業外展服務試驗計劃」，並增撥資源，提升「改善買位計劃」下甲二級院舍的質素。
政府也會檢討在2008年推出的「鄰里支援幼兒照顧計劃」的實施模式及成效，包括「社區保母」培訓認證的需要以及其回報水平，從而提升服務質素及吸引更多人加入「社區保母」的行列。檢討將於明年年中完成。
財政預算案 相關報道：
● 電子消費券
● 民生紓困/津貼
公共交通費用補貼門檻降至200元 住宅租金開支可扣稅上限10萬元
● 支援業界
撥4200萬辦首屆演藝博覽會 3000萬推「藝術科技資助先導計劃」
● 抗擊新型冠狀病毒疫情
撥220億購快速測試劑、60億購疫苗 向抗疫基金注資120億
● 財金措施
陳茂波：發行150億元iBond、350億元銀債及百億零售綠債