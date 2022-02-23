財政預算案｜撥19億元加強院舍服務　古洞北設7間合約院舍 (13:26)

陳茂波亦稱，會恆常化三個試驗計劃，即「安老院舍外展專業服務試驗計劃」、「長者院舍住宿照顧服務券試驗計劃」及「私營殘疾人士院舍專業外展服務試驗計劃」，並增撥資源，提升「改善買位計劃」下甲二級院舍的質素。

政府也會檢討在2008年推出的「鄰里支援幼兒照顧計劃」的實施模式及成效，包括「社區保母」培訓認證的需要以及其回報水平，從而提升服務質素及吸引更多人加入「社區保母」的行列。檢討將於明年年中完成。

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