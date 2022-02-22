男醫生涉發布女子裸照口交照　事主稱曾發現被告偷拍要求刪除 (15:00)

事主X在屏風後作供稱，2016年6月至9月與被告婁子堅（34歲）曾在酒店發生約10次性行為。X說有次發現被告趁她不注意時偷拍她，遂立即要求被告刪除，並表示自己從來不願意亦不同意被告拍照。

至於涉案一張口交照中，圖中的女子被打格，X表示認出自己的樣貌、身形及輪廓；至於涉案的片段，X稱除了認得自己的容貌，亦聽到自己及性玩具震動的聲音。X又稱，得知涉案相片及影片被發布後感到很擔心，「唔知佢（被告）影咗咁多相，見到都好驚訝同好驚」。

辯方盤問時稱，被告沒有把其手機號碼交予X，X不同意。X又提及，被告在2016年6月時主動在facebook Messenger與X聯絡。

辯方則稱，X沒有向警方交出任何與被告在不同社交媒體，包括Telegram、facebook Messenger等信息，X表示同意，其後補充稱因沒人要求，故沒有交出。辯方續稱，X並沒有向警方交出與被告合照，因為兩人從未合照，X同意。

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