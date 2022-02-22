設計師涉藏汽油喉釘　酒店東主：開房門後曾離開　其間有警員出入房間 (13:56)

被告梁漢滔（28歲）報稱設計師，被指稱於2020年5月28日在銅鑼灣利園山道鳳鳴大廈，管有40個膠喉管連鐵釘、一支黑色噴漆、一把鉗及3樽汽油，意圖使用該物品損壞另一人的財產。

尚棧精品酒店位於案發大廈2樓，其東主何慧茵供稱，當日在酒店外透過閉路電視的手機應用程式，看到一群人進入酒店，他們聲稱是警察。何慧茵返回酒店，警方要求搜查涉事3號房，她問及並索取搜查令，再用匙卡開啟房門，她形容裏面並非特別骯髒或整齊。之後，她被指示錄取資料。

辯方盤問下，何慧茵同意不太清楚3號房的租住情況，她稱該房間有年紀不大的男女進入，但不知實際上誰是住客，她又說，今日在庭上才首次見被告，而案發當日「3號房唔見有人出入」。案件明（23日）續。