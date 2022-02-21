男醫生涉發布女子裸照口交照　事主丈夫作供一度哽咽「呢個女仔已好唔開心」 (19:40)

報稱醫生的被告婁子堅（34歲）被控於2020年5月16日、17日，在Telegram群組發布各一張女事主X與男子進行口交的照片、X裸體坦露胸部的照片，以及5月22日發布兩段X坦露胸部及陰毛的影片。

Y在屏風後作供，前年5月14日有朋友在Telegram「香港調教人妻之綜合J谷香港人加油」的群組，看到其結婚照，發布用戶為「tititata123」。Y按友人指示下載其他程式進入群組，發現該用戶的手機號碼屬於被告，他當晚更發布X身穿白恤衫的性感照。Y告知X，X確認為相中人。兩人於5月15日報案，惟警方稱不屬裸體照，故不受理。

Y其後發現該用戶於5月16日凌晨及17日，發布X的露點及為男人口交的照片，X遭打格但認出自己。該用戶亦發布X的裸體露點照，所有照片均在X未知的情況下偷拍。兩人再報案，並把相關資料交予警方。Y事後要求群組管理員刪除相片，他作供引述信息時更一度哽咽稱「呢個女仔已經好唔開心」。

Y續稱，該用戶於5月22日在一個名為「大人之玩具」的群組兩度發布一段17秒的片段，Y形容「有人瞓咗係度，下面有啲嘢震動」，X亦認出自己。群組管理員其後按Y要求刪除影片。辯方盤問Y時提及，兩人於2017年曾報案聲稱遭被告恐嚇，惟警方指證據不足，Y承認此事。