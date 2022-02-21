黃之鋒六四案上訴得直刑期減至8個月　判辭：原審法官原則上犯錯刑罰過重 (18:04)

判辭稱，非法集結和參與未經批准集結罪行屬《公安條例》下的不同罪行，然而均旨在維持公共秩序。案發時約2萬人湧入維園足球場，雖為6月4日，卻有不少參與者高叫自2019年出現的政治口號，觸發混亂的風險不容忽視，此外當時新型冠狀病毒疫情正在蔓延，2萬人長時間聚集在一起，即使各人戴好口罩，但他們並無嚴格執行社交距離措施，沒有因而爆發疫情或暴力純屬僥倖。

判辭續稱，黃之鋒是知名政治人物，梁凱晴則為時任區議員，二人利用社交媒體鼓勵他人參與集會等均為加刑因素，理應判處即時監禁。不過對於原審法官陳廣池以監禁15個月作為黃之鋒的量刑起點，上訴庭表示黃之鋒當日兩度接受傳媒訪問、第三次犯下同類罪行，更在保釋期間犯下本案，恰當的量刑起點應為監禁12個月，認罪可獲扣減至8個月。

判辭又同意上訴方所稱，加刑因素已反映在量刑起點上，原審法官將黃之鋒本案刑期連同包圍警總、反《禁蒙面法》大遊行兩案的刑期全部分期執行，有關刑罰是原則上犯錯，令刑罰過重，經整體量刑後，公平的做法是將本案6個月分期執行。