10人涉深水埗非法集結　1人認罪、4人罪成還押　另5人脫罪 (17:33)

被告依次為學生葉卓邦（17歲，落案起訴時年齡，下同）、林嘉豐（36歲，無業）、林浩廷（28歲，測量員）、林易津（25歲，地盤工人）、韓紫彤（23歲，無業）、吳南海（20歲，侍應）、黃澤鋒（21歲，學生）、唐恒輝（23歲，學生）、龔漢文（23歲，港鐵技工）和盧宇柏（19歲，學生），10人同被控於2019年8月25日，在深水埗警署和長沙灣道交界的欽州街參與非法集結。葉卓邦另被控同日在深水埗警署與福華街之間的欽州街參與非法集結。

首被告葉卓邦兩項非法集結罪均罪成，唐恒輝、龔漢文、盧宇柏亦被判一項非法集結罪成。林嘉豐、林浩廷、林易津、韓紫彤、黃澤鋒則無罪釋放。法官認為拘捕黃澤鋒的警員23070證供可信但不可靠，如他堅持被告有5個外科口罩，但證物中只有4個，故他可能在一瞬間的觀察中「誠實地誤會了」被告的身分；而案中警員手持警棍等裝備，急步向人群推進，現場的人即使沒參與集結，亦可能恐慌逃跑，不能以此定罪。

此外，部分人衣著或身上物品與典型非法集結者不同，如林浩廷僅戴了外科口罩，衣着非全黑，穿了灰色褲子；林易津則沒有眼罩、面罩等裝備，故裁定控方未能舉證上述5人參與非法集結。