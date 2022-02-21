前港腳卓耀國淋紅油追債　判囚4個月 (15:52)

辯方今（21日）於東區裁判法院求情時稱，被告卓耀國（26歲）社會服務令報告雖然並不正面，但被告的毒理測試呈陰性，希望法庭考慮索取進一步報告。惟法官稱，法庭早前已考慮到被告正接受感化，遂押後本案，向辯方直言「你已經盡咗努力」。辯方進一步求情表示，球會有意在下一個賽季繼續聘請被告；且其祖父、祖母的身體欠佳，冀法庭輕判。

法官判刑時稱，考慮被告早前牽涉的案件性質及時間與本案相若，被告早前已服刑3個月，加上被告承認控罪及向事主賠償，終判被告即時監禁4個月。

案情指稱，被告於2021年1月23日至2月16日，在香港仔石排灣邨、鴨脷洲利東邨及南區華富邨、青衣長康邨及長安邨、將軍澳健明邨、天水圍天耀（二）邨及天瑞（一）邨、葵涌葵盛東邨、上水清河邨、沙田新田圍邨、深水埗南昌邨，共14次向不同單位淋潑紅色油漆。卓耀國的女友、報稱美甲師的歐陽倩瑩（18歲）為同案被告，早前被判感化一年。