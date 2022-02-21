設計師涉藏汽油、喉管連鐵釘　控方：涉案汽油可致爆炸 (16:07)

被告梁漢滔（28歲）報稱設計師，被指於2020年5月28日在銅鑼灣利園山道鳳鳴大廈，管有40個膠喉管連鐵釘、一支黑色噴漆、一把鉗，以及3支分別為415毫升、750毫升及1138毫升內含汽油的樽，意圖使用該物品損壞另一人的財產。

控方開案陳辭指出，前年5月有示威者在銅鑼灣一帶抗議國歌法和國安法，女警X根據情報於涉案大廈2樓的尚棧精品酒店房間監視，她看見被告走出房間與一名男子聊天，被告約兩個小時後揹黑色背囊，拿白色太極圖案的黑色環保袋離開房間。

被告在大廈地下大堂被男警Y截停，其背囊內被搜出涉案物品，環保袋有4個3M面罩濾芯及兩個面罩；該房間一個紙箱內有13樽伏特加，以及一個空玻璃樽。控方指出，涉案汽油可引致爆炸；閉路電視顯示被告於同月24日至28日間多次進出大廈。

女警X供稱，紮髻的被告戴一雙黑色手套，曾在酒店大堂與一名灰衫男子交談，被告稱他帶漏房卡故無法進內，她在盤問下承認口供並無提及上述對話，她說因為不覺得可疑。