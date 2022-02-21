壹傳媒涉欺詐案　周達權控罪分拆審訊　准豁免警署報到 (13:16)

被告黎智英（74歲）、周達權（64歲）、黃偉強（60歲）同被控一項欺詐罪。代表控方的刑事檢控專員楊美琪今申請將周達權分拆一案作審訊，於7月再提訊，餘下黎智英和黃偉強的案件則按原定的3月14日開審，並會修改控罪，由3名被告同被控欺詐罪，改為周達權獨自面對控罪，黎智英、黃偉強同被控一項欺詐罪，控罪內容則沒有改變。

代表黎智英的資深大律師陳政龍表示，懲教署不批准以電話聯絡黎智英，只能以視像通訊，惟輪候者眾，暫未能安排，故申請在沒有黎智英的指示下處理分拆申請。而辯方暫不見有對黎智英不利之處，不會作相關陳辭；法官質疑為何辯方不能通電話，卻能以視像通訊，不能接受因而在沒有被告指示下分拆案件，請控方協助聯絡懲教署安排。

陳政龍在休庭1小時後稱，透過電話獲黎智英指示不反對分拆案件，而周達權及黃偉強均不反對分拆。法官隨即批准分拆案件，周達權不需出席今天的內庭審前覆核。周達權一方另申請豁免到警署報到，法官稱「原先冇諗住咁進取」，但基於控方不反對，批准豁免報到。