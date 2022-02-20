羅致光籲外傭假日留家以薪代假　工會：工作量大不合情理 (18:27)

工會盼政府為染疫外傭覓住處 免傳染家中小孩長者

工會又表示，現時本港新冠疫情愈來愈嚴重，有外傭因受感染而被解僱，亦有外傭染疫後無家可歸要露宿街頭，認為若外傭確診，僱主有責任給予她們合適的空間隔離，但亦期望政府可另找地方予染疫外傭暫住，以免傳染家中的小孩及長者。

新來港外傭平均被收逾1.2萬中介費 超法例上限26倍

另外，香港亞洲家務工工會聯會在去年4月至6月，訪問了105名菲傭及印傭，57%受訪者表示曾被非法收取或多收費用，新來港外傭平均被收取12,446元中介費，高於法例最高規定26倍，在港轉工的外傭亦被收取平均6235元的中介費。調查亦發現，29%受訪外傭被非法沒收個人文件，主要是護照及僱傭合約，當中70%是被中介公司沒收。工會認為，《職業介紹所實務守則》對中介公司阻嚇力不足，促政府加強對中介公司的監察及檢控。

相關報道：限聚令｜警旺角巡邏促外傭勿聚集 有外傭不滿特首針對