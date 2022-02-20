限聚令｜警旺角巡邏促外傭勿聚集　有外傭不滿特首針對 (16:14)

由於天氣寒冷兼有雨，地面濕滑，未見有外傭在天橋上長久停留。外傭Yant與友人共兩人停駐在天橋旁，她對特首針對外傭感到不公，表示她們非常注意衛生，買餸回家會洗手、洗澡，不滿政府常說「工人染病」，認為港人亦有聚集和有可能傳播病毒。

有不願透露姓名的外傭表示，知道二人限聚令會嚴厲執法，但家中沒有足夠空間，休息日只好外出，現卻沒有地方可停留，會與朋友兩人一組「周圍行街」，或到快餐店用膳。

另外，港鐵旺角站大堂有數十名外傭分開停駐，部分超過2人聚集。有外傭稱僱主不許外出，故今日只是外出取東西，然後便會回家，她對要留家感到沉悶，因常常在家工作，放假不想留家。

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