新冠疫情｜增6067陽性6055屬本地感染　新增個案呈升勢　徐樂堅：社交距離措施要維持 (16:44)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第五波疫情至今有逾240間院舍出現新冠個案，包括初步陽性或快速測試呈陽性的患者，涉及197名院舍員工及672名院友。

張竹君指出，早前本港每日呈報約4000多宗新冠個案，至前日（18日）呈報7000多宗，昨日已呈報逾萬宗個案，新增個案有上升趨勢。衛生防護中心總監徐樂堅表示，目前的社交距離措施有必要維持，並要再觀察一兩周以了解個案升勢可否遏止，呼籲市民減少跨家庭聚會，盡快接種新冠疫苗。

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