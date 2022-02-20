新冠疫苗｜調查：不足四分一5至11歲學童家長欲讓子女打針　藥劑師學會促接種　稱染疫或影響記憶力專注力 (13:40)

第五波新型冠狀病毒疫情下不少兒童染疫，香港醫院藥劑師學會調查發現，5至11歲學童的家長當中，不足四分之一有意欲讓子女接種新冠疫苗，學會表示，未接種新冠疫苗的兒童染疫風險高，康復後亦可能出現「長新冠」後遺症，包括記憶力和專注力出現問題、呼吸急速、抑鬱及焦慮等，呼籲家長盡早安排子女接種。
學會委託香港民意研究所於1月27日至2月9日以網上問卷，訪問322名5至15歲學童的家長，並按學童的年齡了解他們讓子女接種的意欲。12至15歲組別當中，62%受訪家長的子女已接種最少一劑新冠疫苗；未接種的38%當中，7%家長計劃讓子女於上半年接種，但有38%表示不會讓子女接種。
不欲5至11歲子女接種者
八成憂針後有後遺症甚至死亡
5至11歲組別當中，逾八成受訪家長擔心子女衛生防護意識不足或增染疫風險，但只有24%受訪家長計劃讓子女於上半年內接種疫苗，接種意欲僅為12至15歲組別的三分之一，選擇復必泰疫苗及科興疫苗的比率分別為66%及30%；76%家長表示不會或不知道會否讓子女於上半年內接種疫苗，當中八成擔心接種後有副作用、後遺症或死亡。綜合全部受訪家長，六成認為如外國的兒童接種數據顯示疫苗安全有效，會增加讓子女接種疫苗的意欲，只有25%認為政府安排外展隊到校接種會增加讓子女接種意欲。
濕疹童病情穩定下可打新冠疫苗
學會會長崔俊明表示，除了部分過往對疫苗成分有嚴重過敏反應的兒童，絕大多數兒童均適合接種新冠疫苗，暫時沒證據顯示接種新冠疫苗會令濕疹病情惡化，患濕疹的兒童在病情穩定下可接種新冠疫苗；復必泰針對5至11歲兒童的第3期臨牀研究，涵蓋約8%患哮喘的參與者，結果顯示疫苗安全及有效。他同時呼籲政府，提供各國兒童接種數據釋除家長疑慮，盡快增加兒童社區疫苗接種中心，於到校外展接種提供兩種疫苗選擇。
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