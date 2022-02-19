鄧炳強：基本法23條與國安法「相輔相成」　有必要立法 (19:00)

鄧炳強出席港台節目《國安法事件簿》指，一國兩制下，香港與內地同屬一個國家，這是根本的，但在一些情况下實行兩種不同制度，中央制定《港區國安法》，是通過《基本法》附件三頒布實施在港執行，23條則是根據香港本身的法例去制訂，形容「兩者相輔相成」。他指，香港有本地訂立的法例，加上若有需要，國家頒布的全國性法例，形容「這就是一國兩制的奧妙之處」。

鄧炳強表示，面對2019年「黑暴」事件，《港區國安法》針對最重要的四項罪類，當時面對的最大威脅，必須先立法，但是並不代表足夠。23條立法了基於憲制責任，也有現實原因，要對曾經發生、或未來可能再發生的危害國安行為，讓當局有能力應對狀况。

他指，殖民時代有類似法例，例如刑事罪行條例有叛國罪、煽動意圖罪等，當時法例主要是針對香港作為殖民地，對宗主國有否危害國安的情况。香港回歸後實施一國兩制，特別過往兩年發生了「黑暴」事件，社會面對的國安風險更複雜和明顯，當時沒有針對性的法例，這明顯是不足夠，訂立《港區國安法》和23條是必須的。

被問及不少人擔心，中央可以立案處理部分案件。鄧炳強指《港區國安法》第55條提到，根據一國兩制，香港可以完全處理自己的案件，只有三種情况，中央可以考慮處理案件。包括牽涉外國勢力或外國的威脅，例如國家級特務來港進行滲透活動，港府未能處理國家級間諜行為；特區政府未能有效處理案件，例如國安機構極高級人員犯法，整個國安機構不能有效運作；及面對戰爭等重大現實威脅，案件才會交由國家處理。

鄧炳強認為自《港區國安法》訂立後，社會變得平靜，社會經濟發展回復正常，營商者可在安穩的環境下發展生意，形容港區國安法是「定海神針」。鄧指，目前拘捕150多人，檢控約100人的案件，均不是一般普通市民會做的事，都是牽涉分裂國家等，呼籲市民放心。