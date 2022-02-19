上水屠房爆疫關閉　九龍城街市八成肉檔無開　檔主：無鮮肉只能賣隔夜肉 (14:40)

肉檔檔主林生稱，部分豬隻雖改送荃灣屠房處理，但數量較少，且該屠房屬私人營運，不是所有檔口均可取貨，故對業界幫助有限，他的檔口今日全日都沒有新鮮豬肉供應，只能賣昨天賣剩的豬肉，只有正常貨量兩成，料下午便賣完。他稱今日豬肉維持在70至80元一斤，沒特別加價，但預料明天（20日）鮮肉恢復正常供應後，批發價或每斤貴6至7元。他表示因做街坊生意，明天不會貿然加價，形容只能「硬食」。

另一肉檔檔主譚生稱，本來每日早上開檔有百多斤新鮮豬肉賣，「掛滿晒檔口」，但今日無鮮肉供應，目前檔口僅剩零星豬骨、豬手及豬𦟌。他稱昨有熟客得悉上水屠房關閉後趕來掃貨，一次過買了近千元豬肉，故今日存貨不多，僅為平日的不足一成。他今日開檔只為清存貨，但生意較冷清，料市民或轉買凍肉。

記者又在街市附近數間凍肉舖觀察，暫未見搶購冰鮮豬肉，但街市內數間牛肉檔大排長龍。市民譚先生表示，得悉上水屠房有人確診後已決定「呢幾日唔食新鮮豬肉」，適逢天氣轉冷，故轉買牛肉「打住邊爐先」。他稱今日牛肉檔人流較平日多一成，牛肉價暫未見上升。