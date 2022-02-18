少年鏹水淋警串謀縱火罪成　3月11日求情判刑 (17:21)

現年17歲被告否認2020年3月2日在牛頭角上邨常盛樓一單位向警員48335淋潑硫酸，以及同年2月1日至3月4日與施瀚荣串謀縱火。他另承認於同年3月4日在該單位管有3把槌子、一支扳手（士巴拿）、一把刀、兩罐打火機燃料和一副手銬。

辯方早前爭議錄影會面等供辭的呈堂性，指稱有警員曾掌摑被告。姚官信納警員證供，警員因應被告不欲驚動家人，而帶他到後樓梯搜身，過程無不合理之處。被告選擇不作供，法庭無法得知他是否遭警員掌摑，導致耳膜受損。姚官稱，被告沒就此向警方投訴，在錄影會面也見不到被告感痛楚，難以接納辯方說法。

姚官裁定，被告在現場和錄影會面，均自願作出招認。被告承認因一時貪玩，見樓下有警員就混合茄汁和通渠水於膠樽，在廚房窗口向他們投擲3個膠樽，他稱，混合不同物質可增加黏力及殺傷力，姚官說這明顯是意圖使警員受嚴重傷害。

姚官續稱，被告承認替施瀚荣保管的涉案物品，是打算用來製作汽油彈，於同年3月8日悼念周梓樂時使用，他亦承認為施瀚荣暫存該些物品，對方會給他金錢。姚官稱，兩人在WhatsApp信息討論使用打火機燃料，談及「火魔」，顯然串謀以汽油彈，用火意圖損壞他人財產。