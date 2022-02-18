新冠疫情｜駱惠寧稱全力支持特區政府擔當抗疫主體責任　李澤楷邀MIRROR任抗疫大使 (17:30)

中聯辦主任駱惠寧今午（18日）主持召開「萬眾一心 合力抗疫」新型冠狀病毒抗疫行動視像會議。駱惠寧表示，香港各界響應號召，謀劃推出一系列舉措，並感激醫護人員不辭勞苦守護市民健康安全，愛國社團政黨及駐港中資機構為抗疫提供資源和服務等。
除駱惠寧外，會上有11名政商界、社會代表發言，公布其機構團體推出的抗疫措施，其中電訊盈科主席李澤楷表示，已請旗下男團MIRROR擔任抗疫大使，鼓勵市民留家抗疫；其旗下網上醫療平台DrGo為10萬名患者補貼200元診費等。
恒基兆業主席李家傑和新世界發展行政總裁鄭志剛均表示，可借出地方供政府興建臨時醫療及隔離設施。鄭志剛稱，非常願意騰出會展中心供政府做檢測用途，又在旗下有線電視及商場24小時播放抗疫資訊。
駱惠寧最後綜合了16項各界協助香港抗疫措施，包括今晚將開通的水路航道，保障香港食品物資供應；本地商界安排酒店作隔離設施；商界借出商場、辦公室作疫苗接種中心等。駱惠寧稱，中聯辦會全力支持特區政府擔當好抗疫工作的主體責任。
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