新冠疫苗｜免疫過敏病科醫生：過敏性休克者打針毋須評估 (15:45)

港大醫學院內科學系臨牀助理教授、免疫及過敏病科專科醫生李曦在港台節目《千禧年代》表示，去年很多有過敏病歷的病人，擔心接種新型冠狀病毒疫苗後會出現過敏反應，過去一年他們已收到數以萬計轉介個案。但依據他們的經驗，疫苗對敏感科病人而言十分安全，有98%病人被評為可安全接種，餘下2%病人為曾對藥物有嚴重及急切性過敏反應。相關報道：養和及港大醫學院研究：近98%過敏求診者適合接種新冠疫苗（2月16日）
李曦表示，懷疑病人並非對藥物過敏，而是對藥物中的防腐劑等輔料過敏，惟因香港暫時未能找出病人對什麼輔料過敏，因此之前建議他們暫時不要接種疫苗。當中有八成以上病人看了過敏科專科醫生後都會去打針，有一至兩成病人完成所有檢查後仍會擔心。
衛生署及香港過敏科醫學會原本建議，接種後懷疑有過敏反應、曾有過敏性休克、曾對多種不同種類的藥物或食物有嚴重及急切過敏的人須接受過敏評估。李曦指出，這三類人許多都不需接受評估，因此發布研究後，在去年底已更改指引，「以前認為過敏性休克可能需要評估，現時就不需要，只有打完疫苗後出事，或對不同種類的藥物過敏就可能需要」。
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