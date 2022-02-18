16歲男管武器判入勞教中心提上訴　親陳辭盼考慮良好背景前途改判非監禁刑罰 (14:44)

上訴人代號CC，上次聆訊有律師代表，今日自行作補充陳辭。上訴人指出，本案為《簡易程序治罪條例》第17條罪行，嚴重程度有別於《公安條例》第33條罪行，因此判刑選項可包括非監禁式刑罰，例如社會服務令，惟原審裁判官未有詳細解釋為何判處社會服務令屬原則性錯誤。

上訴人表示，以他的年紀在勞教中心的刑期一般為1至6個月，他早前已服刑2個月，他得悉一旦上訴被駁回，刑期將會重新計算，不得用作扣減之用。此外，為今年4月應考文憑試，他已付出3年努力，校方亦預測他能升讀大學，至於他早前參加的港大法律學院網上面試，有關學科是他的第一志願。

上訴人強調，已服的2個月刑罰屬相當大且具阻嚇性的懲罰，認為改判非監禁式刑罰有利其更生，否則送返勞教中心只會將其前途斷送。上訴人懇請法庭考慮其良好背景及前途，在裁決時就更生方面給予較多比重，又提到今次是他首度在庭上公開陳辭，亦有可能是最後一次，望法庭體諒其不足。