理大「家長車」案提早明年1月開審　各被告准保釋減至每周報到一次 (18:57)

對於提早審訊，辯方表示有5名代表律師或因檔期問題，未能出席，涉及7名被告，認為原本於10月審訊為最理想，但亦明白法庭用意。郭官回應稱，法庭希望盡快審訊，或者律師屆時負責的案件「無咗都唔定」，辯方同意被告可改由其他律師代表。

19名被告為何英傑（35歲）、林斌（20歲）、伍偉楠（22歲）、冼宏俊（32歲）、林施雅（32歲）、梁卓鋒（23歲）、陳俊鋒（20歲）、麥韜（25歲）、利文熙（20歲）、黃筠喬（17歲）、張頌熙（41歲）、梁穎欣（30歲）、陳鎮洋（32歲）、劉淑華（26歲）、黃琪峰（22歲）、林鑫濤（21歲）、卓琬宜（18歲）、黎靖言（24歲）和陳宇晴（17歲），他們被控於2019年11月18日，作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，其中陳鎮洋另被控危險駕駛罪。